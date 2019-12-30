Компания Opel начала серию испытаний раллийной версии Corsa-e

Электрокар протестируют на полигоне, чтобы выявить "детские болезни" и скорректировать настройки программного обеспечения.

В "боевом" режиме электромобили выйдут на трассу летом: Corsa-e станет официальным автомобилем монокубка Opel e-Rally Cup под эгидой автоклуба ADAC.

Директор автоспротивного подразделения Opel Йорг Шрот отметил, что тестовым электрокарам важно проехать как можно больше километров в гоночном режиме по асфальту и бездорожью, поскольку пока у компании нет опыта работы с раллийными электромобилями.

При разработке раллийной Corsa-e конструкторы полагались на технологии компьютерного моделирования, а теперь инженерам предстоит сопоставить теоретические данные с практическими.

Ключевыми задачами испытаний будет настройка программного обеспечения, изменение алгоритмов работы батарейного блока и доводка шасси. У раллийной Corsa-e сохранится штатный 136-сильный электромотор и обычный аккумулятор ёмкостью 50-киловатт-часов.

Гонщик сможет выбирать из трёх режимов работы силовой установки: Competition с максимальной отдачей, Rain для езды по скользкой поверхности и Eco для технического обслуживания и езды вне спецучастков.

Планируется, что "электрический" монокубок Opel e-Rally Cup заменит соревнования "бензинового" юниорского кубка Opel Adam Cup. Гонки на электрокарах будут проходить одновременно с этапами чемпионата Германии по ралли. По расчётам Opel стоимость гоночного хэтчбека Corsa-e не превысит 50 тысяч евро. Всего будет подготовлено 15 клиентских автомобилей.

Обычная Corsa-e может с батареей ёмкостью 50 киловатт-часов способна проезжать без подзарядки до 330 километров по циклу WLTP. С места до 100 километров в час такой хэтчбек разгоняется за 8,1 секунды. Вероятно, облегчённая раллийная версия будет иметь лучшую динамику.

Инженеры Opel намерены добиться, чтобы силовая установка раллийных электрокаров работала с максимальной производительностью не менее 60 километров.