Появились снимки Kia Sorento 2021 с новыми гибридными моторами (Фото)

"Шпионские" снимки уже обеспечивают нам хороший взгляд на долгожданную новинку.

Среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения, который должен поступить в продажу в качестве новинки 2021 модельного года, получит плагин-гибридные двигатели.

"Шпионские" снимки уже обеспечивают нам хороший взгляд на долгожданную новинку.

Общий внешний вид выглядит довольно похожим на существующий, но с пересмотренным дизайном передней и задней части авто.

Фальшрадиаторная решетка кажется уже нынешней и теперь соединяется с фарами, которые кажутся меньше.

Фотографии еще не дают нам взглянуть на салон новинки, но можно ожидать появления новой версии информационно-развлекательной системы и расширенного списка технологий активной безопасности.

Скорее всего, абсолютно новый Sorento поступит в продажу в качестве автомобиля 2021 модельного года. Пока что не ясно, будут электрифицированные версии машины доступны на старте продаж или же они будут предложены через какое-то время.

Господин Эррера также говорит, что у Kia есть серийная версия ранее представленного концепта Imagine EV, которая будет официально показана в 2021 году. И да, новая модель получил купеобразный кузов, но не стоит ожидать, что эффектные двери и 21 экран доберутся до серийной версии машины.

По словам Эрреры, у Kia есть автомобиль с водородным топливным элементом, который появится в конце 2020 или начале 2021 года.