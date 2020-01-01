Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
ОГТСУ транспортировал первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"
ОГТСУ транспортировал первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января

Появились снимки Kia Sorento 2021 с новыми гибридными моторами (Фото)

Появились снимки Kia Sorento 2021 с новыми гибридными моторами (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

"Шпионские" снимки уже обеспечивают нам хороший взгляд на долгожданную новинку.

Среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения, который должен поступить в продажу в качестве новинки 2021 модельного года, получит плагин-гибридные двигатели.

"Шпионские" снимки уже обеспечивают нам хороший взгляд на долгожданную новинку.

Общий внешний вид выглядит довольно похожим на существующий, но с пересмотренным дизайном передней и задней части авто.

Фальшрадиаторная решетка кажется уже нынешней и теперь соединяется с фарами, которые кажутся меньше.

Фотографии еще не дают нам взглянуть на салон новинки, но можно ожидать появления новой версии информационно-развлекательной системы и расширенного списка технологий активной безопасности.

Что-то интересное: Ford рассекретил некоторые детали о Mustang Mach-E
Что-то интересное: Ford рассекретил некоторые детали о Mustang Mach-EЧитать полностью

Скорее всего, абсолютно новый Sorento поступит в продажу в качестве автомобиля 2021 модельного года. Пока что не ясно, будут электрифицированные версии машины доступны на старте продаж или же они будут предложены через какое-то время.

Господин Эррера также говорит, что у Kia есть серийная версия ранее представленного концепта Imagine EV, которая будет официально показана в 2021 году. И да, новая модель получил купеобразный кузов, но не стоит ожидать, что эффектные двери и 21 экран доберутся до серийной версии машины.

По словам Эрреры, у Kia есть автомобиль с водородным топливным элементом, который появится в конце 2020 или начале 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Kia, Kia Sorento 2021, Плагин-гибридные моторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
03 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
04 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
05 1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Письма и бандероли подорожали
Письма и бандероли подорожали
Сквозное шифрование: ProtonMail выпустили зашифрованный календарь
Сквозное шифрование: ProtonMail выпустили зашифрованный календарь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь