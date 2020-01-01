Представлена битва между двумя "заряженными" авто с ДВС и электрокаром

При этом Audi RS5 Sportback может похвастаться 450-сильным двигателем V6 с двойным турбонаддувом с рабочим объёмом 2,9 литра и максимальным крутящим моментом 600 Нм.

На ютуб-канале «Car Wow» появилось видео драг-гонки между Mercedes-AMG GLC63S, Audi RS5 Sportback и Tesla Model 3.

На этот раз авторы канала свели на прямой два «заряженных» авто с ДВС и один элекрокар.

Так, в оснащении кроссовера Mercedes-AMG GLC63S находится 4,0-литровый битурбированный мотор V8, который выдаёт 510 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Третий участник — Tesla Model 3 имеет в своём арсенале два электромотора общей производительностью 490 «лошадок» и крутящим моментом 660 Нм.

В итоге, к финишу в гонке на ¼ мили первыми пришли Audi RS5 Sportback и Tesla Model 3 с одинаковым временем 11,9 секунды, а кроссовер смог преодолеть прямую лишь за 12,4 секунды.