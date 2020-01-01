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Toyota выпустила внедорожник Land Cruiser Commercial

Toyota выпустила внедорожник Land Cruiser Commercial
15:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Популярный автомобиль получил более богатую комплектацию.

Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии. Стоимость новинки начинается с отметки в 42 823 долл. США за короткую колесную базу и 44 074 долл. США за модель с длинной колесной базой.

Новинка отличается дверными ручками, окрашенными в цвет кузова и такими корпусами боковых зеркал. Кроме того внедорожник получил новые шестиспицевые 19-дюймовые колесные диски.

В салоне внедорожника установлена информационно-развлекательная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с девятью динамиками и радио DAB.

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Другое оборудование включает в себя камеру заднего хода, задние датчики парковки, помощь при старте с горы и помощь при спуске. Новинка включает стандартные элементы, которые можно найти в спецификации Utility, такие как Bluetooth, круиз-контроль, интеллектуальный вход, светочувствительные фары и брызговики. В списке опций также значится навигационная система и пакет Essential Protection Pack, в который добавляется задний бампер и резиновые коврики.

В движение Land Cruiser Commercial приводится 2,8-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 176 л.с. и 420 Нм крутящего момента, пару которому составляет автоматическая коробка передач с шестью скоростями.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Toyota Land Cruiser, Commercial.
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