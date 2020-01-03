Компания Aston Martin разрабатывает новую систему камер заднего вида

Очень скоро внесут изменения в эти проверенные временем зеркала заднего вида.

Автомобильные зеркала не сильно изменились на протяжении долгих лет.

Так, компании Aston Martin и Gentex занимаются созданием новой системы камер заднего вида для грядущих моделей британского бренда. Новая разработка совместит в себе традиционные зеркала и гибкую систему камер.

Стоит отметить, что компания Gentex трудилась над интеграцией камер, программного обеспечения и зеркального экрана. Затем Gentex вместе с фирмой Lumatech создала дизайн наружных зеркал.

При этом возможна установка полноценной камеры. Несмотря на это Aston Martin выбирает гибридную систему, которая даёт возможность водителям использовать типичные зеркала своей машины. Такой вид камер также позволяет автомобилистам настраивать режим просмотра в соответствии с их предпочтениями, используя камеры либо зеркала.

Особенностью системы камер Gentex является, так называемое полноэкранное зеркало, которое может работать не только как стандартное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, но и как LCD-дисплей.

Также система может соответствовать требованиям относительно поля зрения, установленным в различных странах мира, за счёт применению плоского либо изогнутого стекла. В свою очередь, камеры перемещаются, когда водители перенастраивает вид традиционного зеркала.

Aston и Gentex покажут новую технологию камер на Aston Martin DBS Superleggera на выставке CES в Лас-Вегасе, которая состоится 7 января.