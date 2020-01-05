На старт ралли "Дакар" впервые выйдет гибридный грузовик

На старт ралли-марафона "Дакар" выйдет гибридный грузовик Renault C640.

Гоночный Renault Trucks C460 Hybrid Edition оборудовали экспериментальным модулем CeTrax Lite RS от фирмы ZF, представляющим собой объединенный компактный блок с электромотором, инвертором и электронным блоком управления.

Электрический узел, задача которого при необходимости помогать 1040-сильному дизельному мотору, установлен на передней оси. По умолчанию электромотор выдает 109 л.с. и 1400 Нм, пиковая отдача составляет 150 л.с., максимальный крутящий момент не меняется. Питается асинхронный электромотор от 400-вольтовой батареи и раскручивается до 13 000 об/мин. Для его синхронизации с «дизелем», развивающим 2700 об/мин, понадобился редуктор со специфическим передаточным числом.

В ходе подготовки к «Дакару» команда Riwald Dakar испытала гибридный привод на трассах в Польше, Франции и Нидерландах. Грузовик с CeTrax Lite RS оказался на несколько секунд быстрее базового Renault C640. Как утверждают разработчики, достичь такого эффекта удалось еще и за счет системы рекуперации, позволяющей позже задействовать основные тормозные механизмы и дольше двигаться на предельной скорости.

Также ZF предоставила силовую электронику, автоматическую коробку передач Ecomat 6HP, блок управления гибридным приводом с перенастроенным для ралли-рейда программным обеспечением и раздаточную коробку, распределяющую совокупную тягу «дизеля» и электродвигателя между осями.