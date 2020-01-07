2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)

Компания объявила 2020-й годом имени себя.

Французский производитель автомобильной роскоши распространил в «Инстаграме» фотографию некого нового гиперкара, закрытого чехлом. Тизерный пост сопровождается заявлением, что наступивший год станет годом Bugatti. Похоже, в Мольсеме уверены, что на этот раз создали что-то действительно особенное.

Главный на данный момент вопрос состоит в том, подготовила ли компания действительно новую модель или же нас дразнят очередной производной «Широна», которых за последнюю пару лет появилось немало – по меркам бренда, конечно. Напомним, базовое 1500-сильное купе стало основой для Chiron Sport, Divo, Chiron Sport 110 ans Bugatti, Centodieci и рекордного Chiron Super Sport 300+. Кроме того, гиперкар имени автогонщика Луи Широна послужил донором для построенного в единственном экземпляре La Voiture Noire.

К слову, последняя модель на момент премьеры на Женевском автосалоне 2019 года представляла собой неходовой прототип. Может быть, теперь в «Бугатти» готовы представить публике ее окончательный вариант? Также существует небольшая возможность того, что главе марки Стефану Винкельману все же удалось уговорить боссов из Volkswagen Group выделить денег на создание второй модели, которая будет продаваться одновременно с Chiron.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BUGATTI (@bugatti) 6 Янв 2020 в 8:30 PST

Последний, как говорят, приносит компании неплохую прибыль, тогда как его предшественник Veyron был катастрофически убыточным даже несмотря на солидный ценник.

Если судить по заявлениям Винкельмана, сделанным в разных интервью, вторым самостоятельным Bugatti станет четырехместный электромобиль ценой от 500 тысяч до 1 миллионов евро. При этом его кузов будет уникальным – что-то вроде высокого купе, отчасти конкурирующего с люксовыми кроссоверами других марок.