Новый кроссовер Audi Q9 может появиться уже в 2020 году

Кроссовер Audi Q9 может появиться в 2020 году, а четырехдверный ТТ ожидается в 2021 году.

Линейка моделей немецкого автопроизводителя охватывает огромный сегмент премиального рынка. Издание Auto Bild сообщает о том, что Audi может представить два новых автомобиля уже к концу следующего года

Появление кроссовера Q9 по предварительным данным намечено на конец 2020 года.

Специалисты Auto Bild предполагают, что автомобиль обзаведется третьим рядом сидений для конкуренции с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Кроме того, может появиться и высокопроизводительная версия RS с отдачей 592 л.с.

Также появились слухи о том, что Audi TT может появиться в четырехдверном кузове. Модель заменит A3 Sportback и A5 Sportback до конца 2021 года. Специалисты считают, что седан ТТ будет предлагаться как в гибридных, так и полностью электрических версиях.

Автомобиль напоминающий актуальный TT, также останется в линейке. Брэм Шот, председатель правления Audi заявил в 2019 году, что нишу модели займет электрокар.