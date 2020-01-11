Украинцы в 2019 году приобрели более 7,5 тыс электрокаров

Граждане Украины в прошедшем году приобрели 7542 электромобилей.

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7542 единицы электромобилей, из которых 7012 ед. - легковые и 530 - коммерческие.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

"В прошлом году в Украине было зарегистрировано 7542 ед. автотранспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества 7012 ед. - легковые электромобили и 530 - коммерческие", - говорится в сообщении.

Таким образом, в прошлом году рынок легковых электрокаров в Украине вырос на треть, а коммерческих - в полтора раза.

В ассоциации отмечают, что в прошлом году в структуре украинского рынка электрокаров преобладали подержанные авто, доля которых составляла: в легковом сегменте - 92%, а в коммерческом - 96%.

Средний возраст подержанных электрокаров, зарегистрированных в 2019 году, составлял 4 года для легковых авто и 6 - для коммерческих.

В прошлом году лидером продаж среди легковых электрокаров стали автомобили марки Nissan Leaf, которых было зарегистрировано 3217 единиц. На втором месте оказались автомобили марки Tesla Model S, зарегистрированные в количестве 623 единиц.

Третье место заняли автомобили марки Volkswagen e-Golf, которые в прошлом году регистрировали 360 раз.

Среди новых электрокаров в 2019 году самыми популярными были автомобили марки Jaguar I-Pace, их приобрели 145 покупателей.

На рынке коммерческих электромобилей в прошлом году чаще всего украинцы выбирали авто марки Renault Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано к количестве 482 единиц.

Второе место заняли автомобили марки Nissan e-NV200 - 29 регистраций, а третье - Peugeot Partner Electric, которые в прошлом году регистрировали 7 раз.

Напоминаем, в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что почти вдвое больше, чем за предыдущий год.