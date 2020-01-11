Ford запустил сервисную программу для автомобилей из США

Компания «Виннер Импортс Украина» анонсировала специальную сервисную программу для владельцев подержанных автомобилей Ford, собранных в США - Motorcraft Service USA. Обращаясь в официальные сервисы дилерской сети Ford, владельцы таких автомобилей смогут воспользоваться следующими преимуществами:
«Все импортированные автомобили требуют качественного сервисного обслуживания. Обойтись только гаражным ремонтом владельцам таких автомобилей не удастся, ведь современные автомобили марки Ford технологично оснащены и любое постороннее вмешательство в системы может привести к дальнейшим проблемам с использованием авто. Поэтому наша сервисная программа для владельцев американских авто является прекрасным решением получить официальный сервис с гарантиями на работы и запчасти», - сказал бренд-директор Ford в Украине Алексей Чайка.