Forgiato представила 26-дюймовые колесные диски за $11 тысяч

Forgiato выпустила первый серийный набор 26-дюймовых колесных дисков.

Американская компания Forgiato из Лос-Анджелеса выпустила первый серийный комплект 26-дюймовых колесных дисков. Помимо гигантского размера, новинка отличается экстравагантным ретро-дизайном: в обод из полированного алюминия «воткнуты» 127 тонких спиц из нержавеющей стали. Разболтовка дисков - 5х127, крепежные отверстия спрятаны под массивными крышками с самовыравнивающимся логотипом.

Тираж ретро-дисков ограничат 100 комплектами. Поставки начнутся в феврале этого года. Оформить предзаказ можно, внеся возвращаемый депозит в размере 500 долларов, цена полного комплекта - $11 тысяч. Оформленное в том же стиле рулевое колесо оценили в $2 тысячи. При покупке комплекта из четырех дисков и рулевого колеса Forgiato обещает скидку в тысячу долларов.

По мнению производителя, помимо размера и дизайна у набора есть еще один существенный плюс - он разработан и изготовлен в США с использованием исключительно американских деталей.