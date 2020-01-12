Автомобиль Тупака Шакура выставлен на продажу за $1.6 млн

Седан BMW 7 Series Тупака Шакура выставили на продажу.

Седан BMW 7 Series, в котором 13 сентября 1996 года был застрелен Тупак Шакур, выставил на продажу дилер из Лас-Вегаса. Об это сообщил Mirror.

После убийства рэпера полиция Лас-Вегаса продала автомобиль на аукционе. За эти годы седаном владели несколько коллекционеров.

Автомобиль отреставрировали, но на кузове остались следы от четырех пуль, выпущенных так и ненайденным наемным убийцей. Сейчас BMW 7 Series 1996 года выпуска продают за 1.6 млн долларов США. Седан укомплектован 5.4-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Тупак Шакур умер в возрасте 25 лет, через шесть дней после нападения. Находившийся с ним в автомобиле менеджер Шуг Найт выжил. Заказчик и исполнитель убийства так и не названы.