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Honda показала обновленную версию родстера S660

Honda показала обновленную версию родстера S660
06:08 Сегодня Телеграф autoua.net

Honda S660 получила свой рестайлинг.

Рестайлинг получился довольно скромным. Немного изменилась радиаторная решетка, передние фары и задние фонари, прежде черные стойки лобового стекла теперь окрашены в цвет кузова. Кузовную палитру дополнили цветом Active Green Pearl. Также предложено несколько вариантов дизайна колесных дисков. В салоне из нового - сидения с подогревом и обтянутые алькантарой рулевое колесо и рычаг переключения коробки передач.

Топовой комплектации S660 Modulo X положены новые колесные диски с черной отделкой, чуть больше алькантары в салоне и корпуса боковых зеркал заднего вида цвета Nighthawk Black Pearl (за доплату). На выбор предложены несколько вариантов обивки сидений.

Технически Honda S660 не изменился. Установленный за спинками сидений 660-кубовый трехцилиндровый турбомотор по-прежнему приводит в движение заднюю ось и выдает предельные для класса кей-каров 64 л.с. В пару мотору предложены шестиступенчатая «механика» и вариатор с подрулевыми лепестками.

В Японии обновленный Honda S660 будет стоить от $18 526, в версии S660 Modulo X - $27 773. В продажу родстеры поступят 31 января. Поставки за пределы Японии не планируются.

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Honda, Honda S660, Active Green Pearl.
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