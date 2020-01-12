TCe 100 ECO-G: новый двухтопливный мотор от Dacia

Новый двухтопливный мотор TCe 100 ECO-G получил кроссовер Dacia Duster.

Первым новый трехцилиндровый турбомотор TCe 100 ECO-G получил кроссовер Dacia Duster. В дальнейшем им оснастят Sandero, Sandero Stepway, Logan и Logan MCV. Мощность агрегата - 100 л.с., максимальный крутящий момент - 170 Нм доступен при 2000 об/мин. Выбросы СО2 на 10% меньше, чем у эквивалентного бензинового мотора.

Dacia Duster оснастили двумя отдельными топливными баками, один - для бензина, второй - для LPG. Бак для сжиженного газа разместили на месте запасного колеса. Объем багажного отделения не изменился. Переключение между видами топлива осуществляется вручную с помощью специального тумблера в салоне или автоматически, когда бак для газа опустеет. Для заправки бака требуется всего 2 минуты. Заявленный совокупный пробег - более 1000 км.

Как заявляют в компании, несмотря на то, что средний расход топлива на сжиженном газе немного выше, общая стоимость топлива на 1 км пути на 30% меньше по сравнению с бензиновым мотором и на 8% - по сравнению с дизельным. Кроме того, сжиженный газ более чем в два раза дешевле бензина и «дизеля».

Во Франции продажи Dacia Duster с мотором TCe 100 ECO-G уже стартовали. Минимальный ценник двухтопливного кроссовера - 12 490 евро.

Автомобили на сжиженном газе Dacia выпускает с 2010 года. Двухтопливная версия есть у всех моделей марки за исключением фургона Dokker. Уверенная в безопасности своей технологии, компания дает трехлетнюю гарантию или 100 тысяч км пробега на все автомобили линейки ECO-G.