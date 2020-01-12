Fiat представила обновленные Hybrid и Panda (Видео)

На одном электричестве такие машины ездить не умеют, зато работают по принципу "мягкого" гибрида.

Fiat Panda и Fiat 500 были собраны на одной платформе.

Автомобили оборудованы 1,0-литровым силовым агрегатом и стартер-генератором, который помогает двигателю при разгоне, также отвечает за работу системы старт-стоп и накапливает энергию при торможении.

Для обоих авто предусмотрена 6-ступенчатая МКПП.

Fiat 500 Hybrid поступит в продажу на рынок Европы к февралю, а в марте до автосалонов доберётся гибридная Panda.

После чего на рынке появится полностью электрический 500e, дебют которого состоится на автосалоне в Женеве весной.