Bentley Continental GT стал новым бестселлером марки

Самой популярной моделью Bentley стала Continental GT.

Bentley Continental GT нового поколения стал самой продаваемой моделью марки по итогам 2019 года. Об этом говорится в официальном отчете марки.

В прошлом году продажи Bentley Motors выросли на пять процентов, и составили 11 006 автомобилей. Продавать более 10 тысяч автомобилей в год премиальному британскому бренду удается седьмой год подряд, а отметку в 11 тысяч единиц марка преодолела четвертый раз за всю свою 100-летию историю. Таких результатов компании удалось достичь благодаря появлению нескольких новых моделей, в частности, Continental GT и Bentayga.

Спрос на Continental GT вырос после появления новых модификаций - купе и кабриолета с 4.0-литровым битурбо мотором V8, разработанным компанией Porsche. Младшие модификации купе и кабриолета Continental GT Bentley представила в марте прошлого года и сразу же объявила прием предзаказов на рынке США. По данным компании, в сравнении с 2018 годом продажи семейства выросли на 54%. Таким образом, гран-туреру удалось обойти кроссовер Bentayga, продажи которого в 2019 году увеличились всего на 18%.

В 2019 году на рынки Северной и Южной Америки Bentley поставила 2913 автомобилей, на 30% больше чем в 2018 году. Продажи в этом регионе сформировал новый Continental GT Luxury Grand Tourer. В Европе марка продала 2670 автомобилей, на 5% больше, чем годом ранее, что составило 24% от всех мировых продаж. На родном рынке, в Великобритании, спрос на автомобили марки остается стабильно высоким - 1492 продажи в течение года, что на 10% больше, чем в 2018 году.

На Ближний Восток в прошлом году британцы поставили 852 автомобиля против 974 в 2018 году, тогда как в Китае было реализовано 1940 ед. и это несмотря на то, что новый Continental GT добрался до Поднебесной только в декабре. В Корее и Японии продажи суммарно составили 651 ед., а в Азиатско-Тихоокеанско регионе - 488 ед.

В компании рассчитывают, что 2020 год станет еще успешнее, поскольку в начале года начнутся поставки недавно представленного седана Bentley Flying Spur третьего поколения.