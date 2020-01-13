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Понедельник, 13.01.2020
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Bentley Continental GT стал новым бестселлером марки

Bentley Continental GT стал новым бестселлером марки
05:16 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Самой популярной моделью Bentley стала Continental GT.

Bentley Continental GT нового поколения стал самой продаваемой моделью марки по итогам 2019 года. Об этом говорится в официальном отчете марки.

В прошлом году продажи Bentley Motors выросли на пять процентов, и составили 11 006 автомобилей. Продавать более 10 тысяч автомобилей в год премиальному британскому бренду удается седьмой год подряд, а отметку в 11 тысяч единиц марка преодолела четвертый раз за всю свою 100-летию историю. Таких результатов компании удалось достичь благодаря появлению нескольких новых моделей, в частности, Continental GT и Bentayga.

Спрос на Continental GT вырос после появления новых модификаций - купе и кабриолета с 4.0-литровым битурбо мотором V8, разработанным компанией Porsche. Младшие модификации купе и кабриолета Continental GT Bentley представила в марте прошлого года и сразу же объявила прием предзаказов на рынке США. По данным компании, в сравнении с 2018 годом продажи семейства выросли на 54%. Таким образом, гран-туреру удалось обойти кроссовер Bentayga, продажи которого в 2019 году увеличились всего на 18%.

В 2019 году на рынки Северной и Южной Америки Bentley поставила 2913 автомобилей, на 30% больше чем в 2018 году. Продажи в этом регионе сформировал новый Continental GT Luxury Grand Tourer. В Европе марка продала 2670 автомобилей, на 5% больше, чем годом ранее, что составило 24% от всех мировых продаж. На родном рынке, в Великобритании, спрос на автомобили марки остается стабильно высоким - 1492 продажи в течение года, что на 10% больше, чем в 2018 году.

На Ближний Восток в прошлом году британцы поставили 852 автомобиля против 974 в 2018 году, тогда как в Китае было реализовано 1940 ед. и это несмотря на то, что новый Continental GT добрался до Поднебесной только в декабре. В Корее и Японии продажи суммарно составили 651 ед., а в Азиатско-Тихоокеанско регионе - 488 ед.

В компании рассчитывают, что 2020 год станет еще успешнее, поскольку в начале года начнутся поставки недавно представленного седана Bentley Flying Spur третьего поколения.

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Bentley, Автомобиль, Авто, Машина, Bentley Continental GT.
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