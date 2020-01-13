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В Украине скоро построят три скоростных зарядных станции Tesla

В Украине скоро построят три скоростных зарядных станции Tesla
05:58 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: pixabay.com

Украинцы вскоре смогут заправлять электрокары Tesla на зарядных станциях Supercharger.

Уже в этом квартале украинцы смогут заправлять электрокары Tesla на скоростных зарядных станциях Supercharger. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

Точную дату открытия первой станции быстрой зарядки Supercharger Шимоне-Давида раскрывать не стал, отметив, что их будет не две как планировалось изначально, а три и уже известно их точное местоположение.

Ранее сообщалось, что две зарядные станции Tesla должны появиться на трассе Киев-Чоп, рядом с Житомиром и Львовом. Они отмечены на карте, отображающей уже построенные станции Supercharger и планы по расширению сети. Впервые эта информация появилась еще в 2016 году, но сроки строительства несколько раз переносились.

В прошлом году Tesla объявила об открытии первого сервисного центра в Польше, а также сервисных центров и зарядных станции Supercharger в Казахстане. И это несмотря на то, что в Польше нет салона по продаже электрокаров Tesla, а в Казахстане за первое полугодие 2019 году по данным ассоциации «КазАвтоПром» зарегистрировано только 7 автомобилей на электротяге, из них 5 - электрокары Tesla.

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Электрокар, Tesla, Supercharger.
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