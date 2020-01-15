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Volkswagen Atlas Cross Sport 2020: объявлена стоимость внедорожника

Volkswagen Atlas Cross Sport 2020: объявлена стоимость внедорожника
21:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Накануне пресс-служба Volkswagen объявила цены на новый внедорожник.

Volkswagen Atlas Cross Sport 2020 года выпуска получил стильный дизайн, а кузов модели имеет купеобразную форму с покатой линией крыши.

Первоклассный внедорожник Atlas начнет поступать в дилерские центры США где-то до конца марта.

Накануне пресс-служба Volkswagen объявила цены на новый внедорожник. Базовая версия Atlas Cross Sport S обойдется покупателям в 31 565 долларов США, Volkswagen Atlas Cross Sport будет доступен в восьми комплектациях.

Atlas Cross Sport предлагается с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощность 235 л.с. или 276-сильным V6. Оба силовых агрегата комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая приводит в движение передние колеса, а также доступна система полного привода VW 4Motion.

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Новый Atlas Cross Sport начнет поступать в дилерские центры до конца марта, а версия R-Line появятся позже. Кроме того, клиентам предложат модификации SEL Premium и SEL Premium R-Line.

Кроме того для кроссовера предлагается два пакет оснащения. Первый пакет включает прицеп и более мощный генератор переменного тока, а второй добавляет панорамный люк на крыше с электрической функцией наклона и скольжения.

Стоимость комплектов составляет 1 200 долларов.

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