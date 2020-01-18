Новый Denali: General Motors представила внедорожник GMC Yukon (Видео)

Американский автогигант представил совершенно новый полноразмерный внедорожник GMC Yukon.

На специальном мероприятии, посвященном дебюту Yukon, GMC показала серию видеороликов, которые охватывают все особенности Denali: от интерьера и технологий до адаптивной подвески, регулируемой по высоте.

Начнем с комплексного тура по Yukon Denali, который станет отличным конкурентом Escalade. Видео демонстрирует роскошный дизайн внедорожника, в том числе обтекаемую радиаторную решетку 12-спицевый комплект колес, характерных для Denali.

Новый Denali - представляет собой не просто обновленный Suburban с большим количеством хромированных элементов; он получает собственный интерьер с более чистым дизайном и уникальными технологиями, такими как мощная выдвижная центральная консоль.

Впервые для GMC Yukon предлагается внедорожный пакет AT4, который добавляет полноразмерному внедорожнику некоторую прочность опорными пластинами и буксировочными крюками. Новинка оснащена стандартной адаптивной пневмоподвеской, которая при необходимости может поднимать и опускать Yukon.

Центральная консоль GMC сдвигается назад нажатием клавиши, открывая больше места для хранения и выдвижную полку. Верхняя часть консоли затем может скользить вперед, чтобы служить в качестве подлокотника для переднего пассажира, в то время как для пассажиров второго ряда предусмотрены подстаканники.