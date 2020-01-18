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Новый Denali: General Motors представила внедорожник GMC Yukon (Видео)

Новый Denali: General Motors представила внедорожник GMC Yukon (Видео)
08:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Американский автогигант представил совершенно новый полноразмерный внедорожник GMC Yukon.

На специальном мероприятии, посвященном дебюту Yukon, GMC показала серию видеороликов, которые охватывают все особенности Denali: от интерьера и технологий до адаптивной подвески, регулируемой по высоте.

Начнем с комплексного тура по Yukon Denali, который станет отличным конкурентом Escalade. Видео демонстрирует роскошный дизайн внедорожника, в том числе обтекаемую радиаторную решетку 12-спицевый комплект колес, характерных для Denali.

Новый Denali - представляет собой не просто обновленный Suburban с большим количеством хромированных элементов; он получает собственный интерьер с более чистым дизайном и уникальными технологиями, такими как мощная выдвижная центральная консоль.

Впервые для GMC Yukon предлагается внедорожный пакет AT4, который добавляет полноразмерному внедорожнику некоторую прочность опорными пластинами и буксировочными крюками. Новинка оснащена стандартной адаптивной пневмоподвеской, которая при необходимости может поднимать и опускать Yukon.

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Центральная консоль GMC сдвигается назад нажатием клавиши, открывая больше места для хранения и выдвижную полку. Верхняя часть консоли затем может скользить вперед, чтобы служить в качестве подлокотника для переднего пассажира, в то время как для пассажиров второго ряда предусмотрены подстаканники.

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General Motors, Внедорожник, Авто, GMC Yukon, GM, Yukon Denali.
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