Новый Volkswagen Golf GTI дебютирует на Женевском автосалоне

Volkswagen представит модификацию нового Golf в Женеве.

Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в конце октября прошлого года. Сейчас компания подтвердила дебют Golf GTI и Golf GTD. Две из четырех «горячих» версий хэтчбека покажут на мартовском автосалоне в Женеве, а в июле на Фестивале скорости в Гудвуде дебютирует Golf R. Продажи Volkswagen Golf в модификации Golf R стартуют через несколько месяцев после GTI, дизельного GTD и гибридного GTE. Об этом сообщил Autocar.

От базового хэтчбека «заряженный» Golf GTI будет отличаться массивными воздухозаборниками, кузовным обвесом, сдвоенными патрубками выхлопной системы и красными тормозными суппортами. В основу модели ляжет доработанная версия платформы MQB: спереди - стойки MacPherson, многорычажка сзади.

По данным издания, Volkswagen решил отказаться от радикальной гибридизации: новый Golf GTI будет использовать большую часть компонентов модели седьмого поколения. То есть, «заряженный» хэтчбек получит обновленную версию 2.0-литрового турбомотора EA888 от Audi в двух вариантах форсировки: 245 л.с. и 290 л.с. Коробки передач - шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» DSG, унаследованные от предшественника. По предварительным данным, топовая версия сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за 6.0 секунд, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

Новый Golf GTI предложат только в одном варианте кузова - пятидверный хэтчбек. В салоне ожидается полностью цифровая приборная панель, центральный дисплей большей диагонали и новая центральная консоль с коротким Т-образным рычагом переключения передач для версий с DSG.