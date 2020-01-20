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Ionity изменит правила зарядки электрокаров

Ionity изменит правила зарядки электрокаров
05:46 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Зарядка Nissan Leaf в Европе будет стоить около 50 евро.

Одна из крупнейших в Европе зарядных сетей для электрокаров Ionity изменяет правила пользования и тарифообразование. В настоящее время сеанс зарядки в сети Ionity, независимо от емкости аккумулятора, стоит 8 евро, но с 31 января этого года платить придется за количество энергии из расчета 0.79 евро за киловатт-час.

Зарядка Nissan Leaf с батареей емкостью 62 кВт•ч будет обходиться 50 евро. Согласно паспортным данным, этого хватит на 385 км. За те же 50 евро в Германии можно купить 35 литров бензина. Этого количества бензина Golf седьмого поколения с мотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и механической коробкой передач, согласно паспортным данным, хватает на 600 км пути.

В Ionity новое ценообразование назвали «более прозрачным» и «экономически жизнеспособным». Некоторые дополнительные привилегии обещаны клиентам, заключившим договор подписки, но какие именно не уточняется.

В настоящее время сеть, построенная BMW, Daimler, Ford, Volkswagen Group и Hyundai насчитывает 200 зарядных станций в двадцати странах Европы. К 2020 году их количество достигнет 400 штук.

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Электрокар, Ionity.
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