Гибридную линейку Ford пополнят S-Max и Galaxy

Электрифицированные Ford S-Max и Galaxy станут гибридами.

Электрифицированные Ford S-Max и Galaxy оснастят той же силовой установкой, что и новый Ford Kuga Hybrid, то есть 2.5-литровым бензиновым мотором, работающим по циклу Аткинсона, электродвигателем и электромеханическим вариатором.

Отдача силовой установки будет одинаковой для обеих моделей - 200 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Известно, что минивэны смогут передвигаться на электротяге, но каким будет запас хода, не сообщается. В компании нацелены на «значительное сокращение выбросов NOx» и выбросы СО2 на уровне 140 г/км в цикле WLTP.

Серийное производство гибридных Ford S-Max и Galaxy наладят на испанском заводе Ford в Валенсии, в модернизацию которого компания инвестирует 42 млн евро. В частности, на заводе установят две новые линии по сборке литий-ионных аккумуляторных блоков, для выпускаемых на той же площадке гибридных и плагин-гибридных кроссоверов Ford Kuga.

В строительство нового аккумуляторного завода копания инвестирует 24 млн евро. Серийное производство батарей планируют запустить в сентябре этого года.