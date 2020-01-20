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В Китае хотят построить дизайнерский центр Tesla

В Китае хотят построить дизайнерский центр Tesla
06:16 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Tesla планирует построить в Китае центр дизайна и исследований

Tesla планирует создать в Китае центр дизайна и исследований, который займется разработкой новых глобальных моделей в китайском стиле, сообщило агентство Reuters.

Когда он будет построен и как быстро сможет проектировать и производить автомобили, пока не ясно, но Tesla уже объявила набор персонала. Исходя из того, что в объявлении, опубликованном в официальном аккаунте WeChat, призывают претендентов подавать заявки до 1 февраля, новый центр может появиться достаточно быстро.

Объявление о найме сотрудников, сопровождается эскизом потенциального электрокара в китайском стиле. Передней частью кузова он напоминает готовящийся к выходу на рынок кроссовер Model Y, но значительно меньшего размера.

Неожиданные планы по расширению присутствия Tesla в Китае, по всей вероятности, появились после того, как в конце прошлого года на Gigafactory 3 началось серийное производство Model 3 для местного рынка, и стартовало местное производство аккумуляторных блоков. На прошлой неделе Маск подтвердил, что на заводе в Шанхае также будут собирать кроссовер Model Y.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года Tesla удалось обойти по капитализации General Motors и Ford вместе взятые. Акции компании взлетели до рекордной стоимости и по последним данным стоят 513 долларов за единицу.

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Китай, Tesla, Дизайнерский центр.
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