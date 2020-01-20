Электрокар Chery: появились подробности о новинке

Новый китайский кроссовер станет "одноклассником" немецкой модели Q5.

В базе Министерства промышленности и информатизации Китая появилась информация о новом кроссовере Chery, который в данный момент имеет внутризаводской индекс S61.

Сообщается, что новинка в скором времени может получить название eQ5, в случае если компания Audi не будет против.

Так, новый китайский кроссовер станет "одноклассником" немецкой модели Q5.

Размеры автомобиля Chery будут следующими: длина составит 4630 мм, ширина - 1910 мм, а высота будет достигать 1655 мм. При этом размер колёсной базы будет равен 2805 мм.

Для будущего электрокара Chery предполагается наличие в силовой линейке двух электромоторов мощностью 163 и 177 л.с. То есть, на данный момент полноприводных версий кроссовера пока не предусмотрено.

Это связано с тем, что автомобили с полным приводом на рынке Поднебесной не пользуются особой популярностью.