Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Обамеянг переходит в Барселону
Обамеянг переходит в Барселону
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

Все лучше, чем пешком: самые смешные автобусы в мире (Фото)

Смотрите фото (8)
Все лучше, чем пешком: самые смешные автобусы в мире (Фото)
11:32 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Каким только образом История не поворачивалась к автобусам, но к этим машинам она повернулась даже не боком, а совсем другим местом.

  • 1

    Citroen U55 Cityrama Currus. Парижская диковина из 50-х производила фурор на улицах города своей футуристичностью, стеклянностью и несуразностью. И по сегодняшним меркам очень прикольный автобус. Из него бы вышел отличный аквариум.

  • 2

    Золотой Дельфин из Турина от кузовостроительной компании Viberti. В 1956 году еще не летали в космос, но уже делали автобусы в космическом стиле. Только вот аппараты на орбите Земли стали иметь совсем другие формы, а этому автобусу место в детсадовских комиксах.

  • 3

    Американский ответ из той же середины 50-х. Трехэтажный автобус на базе GMC Greyhound Scenicruiser. Только эта штука перемещается до сих пор. Сочувствуем очевидцам.

  • 4

    В России был свой "красавец" — помоложе, родом из конца 60-х, и поменьше. Встречайте и трепещите — автобус Уралец-66А из-под Нижнего Тагила. Танки в тех суровых краях получались гораздо лучше.

  • 5

    В 30-е в Штатах было совсем весело: сухой закон отменили, чарльстон и свинг захватили танцплощадки, а по улицам разъезжали чудо-автобусы. Например, NiteCoach Picwick Duplex.

  • 6

    Kenworth 1936 года самый классный из самых необычных автобусов. Виват создателям за то, что смогли соединить такие огромные колеса с таким низким кузовом (имеется в виду передняя половина машины).

  • 7

    А вот над этой машиной пусть смеются все кому не лень — вид у Bedford SB Plaxton 67-го года и вправду несуразный. Зато внутри кинотеатр с комфортными креслами. И вас там никто не увидит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Автомобиль, Автобусы, Авто, Странные автобусы, Смешные автобусы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
04 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
05 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь