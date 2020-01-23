Все лучше, чем пешком: самые смешные автобусы в мире (Фото)

1 Citroen U55 Cityrama Currus. Парижская диковина из 50-х производила фурор на улицах города своей футуристичностью, стеклянностью и несуразностью. И по сегодняшним меркам очень прикольный автобус. Из него бы вышел отличный аквариум.

2 Золотой Дельфин из Турина от кузовостроительной компании Viberti. В 1956 году еще не летали в космос, но уже делали автобусы в космическом стиле. Только вот аппараты на орбите Земли стали иметь совсем другие формы, а этому автобусу место в детсадовских комиксах.

3 Американский ответ из той же середины 50-х. Трехэтажный автобус на базе GMC Greyhound Scenicruiser. Только эта штука перемещается до сих пор. Сочувствуем очевидцам.

4 В России был свой "красавец" — помоложе, родом из конца 60-х, и поменьше. Встречайте и трепещите — автобус Уралец-66А из-под Нижнего Тагила. Танки в тех суровых краях получались гораздо лучше.

5 В 30-е в Штатах было совсем весело: сухой закон отменили, чарльстон и свинг захватили танцплощадки, а по улицам разъезжали чудо-автобусы. Например, NiteCoach Picwick Duplex.

6 Kenworth 1936 года самый классный из самых необычных автобусов. Виват создателям за то, что смогли соединить такие огромные колеса с таким низким кузовом (имеется в виду передняя половина машины).