Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

Новая модель Bugatti уже давно находится на обсуждении и, возможно, предстанет перед нами в виде внедорожника или четырехдверного GT.

Следующий электрический автомобиль Bugatti отошел бы от основной концепции производителя гиперкаров и вместо этого предложил бы болmit практичности, но все с той же высокой производительностью и ультра-эксклюзивностью, которыми славится французский бренд.

Но, как не единожды говорил глава Bugatti Стефан Винкельманн, решение остается за Volkswagen Group, у которого имеются большие приоритеты, так как концерн находится в разгаре революции электрификации и должен принять решение, как использовать свои деньги.

"Если мы говорим о второй модели, как Bugatti, я убежден, что нам не нужно делать автомобиль, который предназначен только для выходных. Это автомобиль для ежедневного использования. У него должна быть другая форма и другая миссия.

Вторая модель будет означать удвоение размера компании. Ясно, что нам нужно 100-процентное обязательство от всех — и даже этого недостаточно, я убежден!", — сказал Винкельманн, сравнивая новинку с Chiron.

Хотя и имеется общий доступ к платформам для всей группы, что считается стандартным явлением, Bugatti разработает свой собственный вариант. По мнению руководства, повторяемое ускорение и максимальная скорость будут намного более важными, чем увеличение запаса хода для нового Bugatti EV, и лучше иметь некоторый запас мощности, чем поддерживать диапазон на высоком уровне.

Заряд АКБ является еще одной весомой проблемой для производителя автомобилей, так как время, затраченное на зарядку электрокара, должно быть минимальным и сравнимо с заправкой автомобиля с ДВС. По этой причине автопроизводитель надеется реализовывать электромобили в регионах с наиболее развитой инфраструктурой — восточное и западное побережье США, Великобритания, Азия и так далее.

Глава бренда не считает, что будущее за гибридными технологиями для моделей Bugatti, желая применять лишь двигатели внутреннего сгорания или полностью электрические силовые установки.

"Если мы говорим об автомобиле, который будет продаваться по низким ценам, мы говорим о 300 автомобилях в Америке, 300 автомобилях в Европе, 300 автомобилях в Азии и так далее.

В конце концов, их видимость будет близка к нулю, поэтому не будет никакого влияния на эксклюзивность", — заметил Винкельманн.