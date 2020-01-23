Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)

Официальное тизерное видео от чешской марки раскрывает отдельные элементы шоукара, приготовленного для демонстрации в Нью-Дели.

Škoda Vision IN Concept постепенно выходит из тени, освещая себе дорогу собственными инновационными LED-фарами. Концепт кроссовера ожидает дебют во время Auto Expo в Нью-Дели с 5 по 20 февраля. Предполагается, что он продемонстрирует облик будущей серийной новинки Škoda.

Ранее Škoda показывала Vision IN Concept на эскизах. Сложив их с тем, что показано в свежем видео, можно получить полное представление об облике кроссовера или, по крайней мере, его прототипе.

Vision IN оказался полным сюрпризов. И хрусталя. Того самого чешского хрусталя, который был предметом гордости хозяев и украшением каждой “стенки” в советских домах.

Чешский производитель разрабатывает кроссовер на платформе MQB-A0-IN – индийской версии глобальной, которая не предполагает полного привода, довольствуясь передним. Автомобиль будет иметь длину около 4,25 метра. По предварительным данным, Škoda поставит новую модель на конвейер до конца этого года.