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Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)

Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
22:07 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Официальное тизерное видео от чешской марки раскрывает отдельные элементы шоукара, приготовленного для демонстрации в Нью-Дели.

Škoda Vision IN Concept постепенно выходит из тени, освещая себе дорогу собственными инновационными LED-фарами. Концепт кроссовера ожидает дебют во время Auto Expo в Нью-Дели с 5 по 20 февраля. Предполагается, что он продемонстрирует облик будущей серийной новинки Škoda.

Ранее Škoda показывала Vision IN Concept на эскизах. Сложив их с тем, что показано в свежем видео, можно получить полное представление об облике кроссовера или, по крайней мере, его прототипе.

Vision IN оказался полным сюрпризов. И хрусталя. Того самого чешского хрусталя, который был предметом гордости хозяев и украшением каждой “стенки” в советских домах.

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Чешский производитель разрабатывает кроссовер на платформе MQB-A0-IN – индийской версии глобальной, которая не предполагает полного привода, довольствуясь передним. Автомобиль будет иметь длину около 4,25 метра. По предварительным данным, Škoda поставит новую модель на конвейер до конца этого года.

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Автомобиль, Skoda, Авто, Кроссовер, Новинки, Skoda Vision IN.
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