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Технологические новшества: Apple запатентовала голосовое управление умными автомобилями

Технологические новшества: Apple запатентовала голосовое управление умными автомобилями
17:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Однако более впечатляющей частью системы являются ее умные возможности определения правильного пункта назначения на основе более общих команд.

Новый патент Apple описывает технологию, разработанную технологическим гигантом из Купертино, которая по сути превращает автономный автомобиль в более умный автомобиль, которым можно управлять с помощью голосовых команд.

Так же, как автомобиль на базе Siri, автомобиль, оснащенный новой системой Apple, будет технически способен доехать до определенного места назначения после того, как владелец использует стандартную голосовую команду, например "Поедем на [адрес]".

Эта технология называется "Руководство по автономным транспортным средствам в окрестностях пункта назначения, использующие сигнал намерения", и она подробно описывается в патенте, опубликованном 23 января. 

Apple объясняет, что владелец автомобиля может просто сообщить менеджеру навигации, что он хочет выпить чашку кофе, а система затем сама найдет нужное место на основе ряда критериев, таких как кафе, которые посещались ранее, расстояние до места назначения и цены на кофе.

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Кроме того, на основе отправленной голосовой команды система может искать правильное место для парковки, снова анализируя определенную информацию, например, пункт назначения, куда вы направляетесь. Так, в патенте подробно описан один сценарий, когда вы хотите купить что-нибудь тяжелое, а система направляет автомобиль к более близкому месту парковки, чтобы вам было удобнее добраться до автомобиля по возвращении.

Компания также планирует интеграцию со своими собственными устройствами, объяснив, что кто-то может указать смарт-устройству (скорее всего, iPhone) на доступное место для парковки, с помощью системы, которая затем инструктирует автомобиль парковаться там.

Само собой разумеется, что на данный момент это всего лишь патент, поэтому могут пройти годы, прежде чем он достигнет массового производства.

Но более важно то, как Apple планирует использовать его: будет ли она продавать эту систему другим автопроизводителям или использовать ее на своем собственном автомобиле Apple.

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Apple, Автомобили, Авто, Голосовое управление, Умные автомобили.
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