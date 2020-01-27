Внедорожник Suzuki Jimny может исчезнуть с рынка Европы

В Европе внедорожник Suzuki Jimny может исчезнуть с рынка уже в 2021 году.

В 2021 году в Европе начнут действовать новые, более жесткие требования к уровню вредных выбросов, что повлечет за собой исчезновение некоторых популярных моделей. По информации Autocar, в числе «жертв» окажется японский компактный внедорожник Suzuki Jimny, пользующийся большой популярностью среди европейцев.

Именно популярность и сыграла с Jimny злую шутку. Кроме того, что 1.5-литровый мотор внедорожника оказался не достаточно «чистым» для новых строгих европейских норм, большой спрос на модель портит средний показатель модельной линейки Suzuki по выбросам СО2.

Но, как пишет издание, прощаться с Jimny рано, поскольку компания планирует вернуть его в Европу в виде специального созданной модификации, подпадающей под определение коммерческого транспортного средства. По слухам, грузовик Jimny будет отличаться от внедорожника Jimny отсутствием задних сидений и небольшими изменениями в интерьере. На рынке коммерческая версия появится в 2021 году. Позже на рынок вернется полноценная пассажирская версия предположительно с другим двигателем, но когда это произойдет, неизвестно.