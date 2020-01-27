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Спорткар TVR Griffith вскоре появится на дорогах общего пользования

Спорткар TVR Griffith вскоре появится на дорогах общего пользования
06:16 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

TVR Griffith: в ближайшие месяцы компания приступит к испытаниям единственного готового прототипа.

Дебютный показ спорткара TVR Griffith состоялся в 2017 году на фестивале Goodwood Revival. Серийное производство «двухдверки» должно было начаться в конце 2018 года. На тот момент все 500 автомобилей стартовой партии успели распродать по предзаказу. В 2019 году компания планировала выпустить 1000 спорткаров, а в течение последующих пяти лет - увеличить годовой объем до 2000 - 2200 единиц, в том числе и за счет выпуска открытой версии Griffit и облегченных модификаций. Но планы так и остались планами.

Все эти годы о TVR Griffith ничего не было слышно, но сейчас британское издание Autocar сообщило о том, что купе вскоре появится на дорогах общего пользования: в ближайшие месяцы компания приступит к испытаниям единственного готового прототипа. Эту информацию британские журналисты, якобы обнаружили в официальном письме владельца компании TVR Лесли Эдгара к инвесторам, разосланном в декабре прошлого года. Также сообщается, что компания договорилась с Ford об использовании 5.0-литрового мотора V8 Coyote от Mustang, доработанного для соответствия нормам ЕС по вредным выбросам. Он по-прежнему будет оснащен разработанным Cosworth сухим картером.

Руководить TVR будет новый генеральный директор - Джим Берриман, который известен те, что в годы работы JLR участвовал в создании Land Rover Freelander и Mk3 Range Rover. Также он был ключевой фигурой в возрождении Rolls-Royce, сыграв важную роль в запуске Phantom 2003 года. Опыт Берримана будет полезен для компании, которая на протяжении нескольких лет не может выпустить свою первую модель.

Заводу в Эббу-Вейле, где будут собирать серийные Griffith, требуется ремонт. По словам Эдгара, компания обратилась к правительству Уэльса с просьбой о помощи в этом вопросе. Исходя из этого, ожидать доставки спорткаров в ближайшее время не стоит.

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Автомобиль, Машина, Спорткар, TVR Griffith.
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