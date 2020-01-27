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Hycan 007: новый китайский электрический кроссовер (Фото)

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Hycan 007: новый китайский электрический кроссовер (Фото)
06:27 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Электрический кроссовер Hycan 007 оказался большим и дорогим.

Бренд Hycan появился весной 2018 года и до этого момента еще не был представлен на рынке. Сейчас компания объявила о старте производства своей первой модели - электромобиля Hycan 007, выпуск которого наладили на заводе одного из основателей бренда китайского концерна GAC.

По словам разработчиков, в дизайне Hycan 007 они обыграли цифру «7». В частности, под нее стилизована передняя и задняя оптика, а в салоне - установленная перед водителем панель с тремя экранами. Еще одна особенность электрокара - выдвижные дверные ручки. Ездит «007» на 19- или 20-дюймовых колесных дисках.

Салон укомплектован тремя дисплеями: двумя 12.3-дюймовыми («приборка» и «мультимедийка» с голосовым управлением) и 10.0-дюймовым (отвечает за климат-контроль и другие вспомогательные функции).

В стандартном оснащении адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе движения, система слежения за физическим состоянием водителя, автопарковщик и камеры кругового обзора. За доплату предлагают «фирменную» опцию - дрон, изображение с камеры которого можно вывести на экран, как и картинку с салонной камеры, направленной на сидения второго ряда.

В базовой комплектации Hycan 007 один электромотор (мощность не указывается) и батарея емкостью 73 кВт∙ч. Как заявляется, с места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 8.2 секунды, запас хода составляет - 523 км по циклу NEDC. Версии Plus и Top укомплектованы двумя моторами и батареей на 93 кВт∙ч. Время разгона «до сотни» - 7.9 секунды, запас хода - 643 км. Еще одна «фишка» - от кроссовера можно запитать внешние устройства, что может пригодиться, например, на природе. Кроме того, это свойство модели позволит дольше сохранить аккумулятор в рабочем состоянии. Например, чтобы раз в три месяца полностью разрядить батарею, как советуют опытные автомобилисты.

В Китае старт продаж Hycan 007 запланирован на апрель. Цены установлены на уровне 38-58 тысяч долларов США. Прием заказов открыт.

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