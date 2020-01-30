Mahindra вскоре представит пять электрокаров

Самой ожидаемой новинкой станет концепт-кар XUV500 второго поколения.

Индийская компания Mahindra готовит презентацию пяти электрокаров на мотор-шоу Auto Expo, которое пройдет с 6 по 9 февраля текущего года.

На тизере перед премьерой были показаны четыре электромобиля.

Скорее всего автомобиль XUV500 второго поколения оснастят бензиновым и дизельным моторами, а "зеленая" версия появится значительно позже.

Также на тизере представлен концепт электрокара XUV300. Вариант авто с классическим ДВС выполнен на базе SsangYong Tivoli. Электрическая версия может появиться уже в следующем году и будет обладать запасом хода в 300 км без подзарядки.

С третьей моделью – компактным кроссовером KUV100 ситуация значительно интереснее. В качестве концепта он был представлен ровно два года назад, так что не исключено, что на этот раз мы увидим серийную версию.

Тогда на автомобиль установили электромотор с отдачей 41 л.с. Четвертым на тизере стал квадроцикл Atom – первый раз он также был показан Auto Expo-2018, поэтому сейчас все ждут серийной версии.

А вот пятую новинку Mahindra решила засекретить и не показывать на тизере. Однако индийское издание Autocar сообщило, что ей вероятнее всего станет спорткар Funster.

По предварительным данным, мощность силовой установки составит 313 л.с., а разгон до "сотни" займет не более 5 секунд.