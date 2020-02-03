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Маск анонсировал появление новой Tesla Model S с запасом хода 645 км

Маск анонсировал появление новой Tesla Model S с запасом хода 645 км
06:14 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Илон Маск: Недолго до того, что Model S пролетит 400 миль.

На протяжении многих лет электрокары Tesla остаются неоспоримыми лидерами по дальности пробега. Так после последних обновлений самая дальнобойная версия Model S уже сейчас проезжает 610 км без подзарядки, а в ближайшее время запас хода лифтбека достигнет 645 км.

Об этом глава компания Илон Маск заявил во время телефонной конференции, посвященной итогам четвертого квартала 2019 года.

Отвечая на вопрос, о том, когда Tesla Model S и Model X перейдут на аккумуляторы типоразмера 2170, используемые в Model 3, Маск сказал, что на протяжении последних лет им удалось значительно улучшить химический состав аккумуляторов типоразмера 18650 и увеличить тем самым запас хода электрокаров.

«Мы быстро приближаемся к 400-мильному диапазону для модели S. Таким образом, недолго до того, что Model S пролетит 400 миль (645 км. прим. ред.). На самом деле, модели S и X имеют больший диапазон, чем мы сейчас заявляем на сайте. Мы просто не удосужились обновить информацию, но фактический диапазон моделей S и X выше», - сказал Маск.

Также Маск сказал, что на данный момент компания работает над новой трехмоторной силовой установкой для новых модификаций Model S и Model X, которые появятся к концу этого года.

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Авто, Машина, Tesla, Tesla Model S.
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