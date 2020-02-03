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Вскоре состоится премьера нового хэтчбека Audi A3

Вскоре состоится премьера нового хэтчбека Audi A3
05:57 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Премьера хэтчбека Audi A3 запланирована на 3 марта.

Хэтчбек Audi A3 третьего поколения дебютировал в 2012 году на автосалоне в Женеве. Следующее поколение модели, по всей вероятности, покажут там же. По информации Motor1, премьера хэтчбека запланирована на 3 марта, новый A3 Sportback покажут позже.

Уже известно, что следующее поколение Audi A3 будет исключительно пятидверным, «трехдверка» осталась в прошлом. Ранее это уже произошло с соплатформенными хэтчбеками Volkswagen Golf и Seat Leon. Та же участь постигла и трехдверную версию Renault Megane.

Судя по фото, каких-то кардинальных изменений в дизайне Audi A3 не предвидится. По всей вероятности, хэтчбеку достанется тот же набор обновок, что всем остальным моделям, использующим «тележку» MQB.

В их числе расширенная линейка гибридных силовых установок, виртуальная приборная панель и мультимедийная система с большим дисплеем. Как и на родственных моделях концерна, классический рычаг «робота» DSG уступит место маленькому джойстику, не имеющему механической связи с коробкой передач.

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Автомобиль, Audi, Авто, Audi A3.
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