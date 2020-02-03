Пикап Mercedes-Benz X-Class будет снят с производства

Mercedes-Benz X-Class: серийное производство закончится в мае.

Судьба Mercedes-Benz X-Class решена окончательно. Серийное производство пикапа завершится в мае этого года. Об этом сообщил Auto Motor und Sport со ссылкой на собственные источники.

Продажи Mercedes-Benz X-Class стартовали в конце 2017 года. Пикап, позиционируемый в качестве глобальной модели, оказался нишевым продуктом, востребованным только в Австралии и Южной Африке. Ранее производство Mercedes-Benz X-Class планировалось разместить в Аргентине, но в первом квартале 2019 года от этой идеи отказались.

В прошлом году продажи пикапа составили всего 15 300 единиц. Для сравнения, только за первое полугодие 2019 года продажи Nissan Navara составили более 66 тысяч. Являясь, по сути, более богатой версией японского пикапа, X-Class оказался слишком дорогим. Так в Германии ценник Mercedes-Benz X-Class стартует от 48 790 евро, тогда как Nissan Navara стоит на 20 000 евро дешевле, а пикап Renault Alaskan примерно на 10 000 евро.

Как заявляют в Mercedes-Benz, после завершения производства X-Class компания проложит предоставлять сервисное и гарантийное обслуживание.