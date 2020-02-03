Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)
В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)
"Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Как справиться с плохим пищеварением?
Как справиться с плохим пищеварением?

Пикап Mercedes-Benz X-Class будет снят с производства

Пикап Mercedes-Benz X-Class будет снят с производства
06:25 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Mercedes-Benz X-Class: серийное производство закончится в мае.

Судьба Mercedes-Benz X-Class решена окончательно. Серийное производство пикапа завершится в мае этого года. Об этом сообщил Auto Motor und Sport со ссылкой на собственные источники.

Продажи Mercedes-Benz X-Class стартовали в конце 2017 года. Пикап, позиционируемый в качестве глобальной модели, оказался нишевым продуктом, востребованным только в Австралии и Южной Африке. Ранее производство Mercedes-Benz X-Class планировалось разместить в Аргентине, но в первом квартале 2019 года от этой идеи отказались.

В прошлом году продажи пикапа составили всего 15 300 единиц. Для сравнения, только за первое полугодие 2019 года продажи Nissan Navara составили более 66 тысяч. Являясь, по сути, более богатой версией японского пикапа, X-Class оказался слишком дорогим. Так в Германии ценник Mercedes-Benz X-Class стартует от 48 790 евро, тогда как Nissan Navara стоит на 20 000 евро дешевле, а пикап Renault Alaskan примерно на 10 000 евро.

Как заявляют в Mercedes-Benz, после завершения производства X-Class компания проложит предоставлять сервисное и гарантийное обслуживание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Машина, Mercedes-Benz, X-Class.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мексике внедорожник упал в канал: погибли пять человек
В Мексике внедорожник упал в канал: погибли пять человек
Стало известно, что искали хакеры в МИД Австрии
Стало известно, что искали хакеры в МИД Австрии
В провинции Китая произошло землетрясение
В провинции Китая произошло землетрясение
Вскоре состоится премьера нового хэтчбека Audi A3
Вскоре состоится премьера нового хэтчбека Audi A3
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь