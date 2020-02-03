Обновленный седана Jaguar XF замечен во время дорожных тестов

Jaguar XF второго поколения: премьера посвежевшего седана пройдет до конца этого года.

Британская марка готовится обновить Jaguar XF второго поколения, вышедший на рынок еще в 2015 году. Премьера посвежевшего седана ожидается до конца этого года. Основательно закамуфлированный прототип новинки уже замечен во время дорожных тестов. Судя по шпионским фото, опубликованным Motor1, Jaguar XF получит новый передний бампер и оптику. Некоторые изменения ожидаются и в задней части кузова. По всей вероятности, дизайнеры пройдутся по бамперу и фонарям.

По слухам, изменения в салоне будут куда существеннее. Чтобы обновленный седан мог и дальне противостоять немецким конкурентам, таким как Mercedes E-Class, салон укомплектуют дополнительным дисплеем для климат-контроля, как у Jaguar I-Pace и XE. Также ожидается 12.3-дюймовая цифровая приборная панель, аналогичная «приборке» Jaguar F-Type 2021 года.

Информации о двигателях в настоящее время нет. «Дизели», по всей вероятности, станут чище, чтобы соответствовать новым европейским нормам, вступающим в силу в 2021 году.

Также в этом году Jaguar представит электрическую версию флагманского седана XJ следующего поколения.