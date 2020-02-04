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Силы уже не те!: Почему автомобиль со временем теряет мощность

Силы уже не те!: Почему автомобиль со временем теряет мощность
09:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Когда автомобиль новый, он радует скоростью и управляемостью. Однако со временем начинает казаться, что машина теряет былую энергию.

Эксперты собрали воедино факторы, влияющие на ухудшение характеристик силовой установки некогда быстрого и приемистого автомобиля.

Если исключить механические факторы, такие как неисправность мотора, то существует еще несколько различных особенностей в эксплуатации, которые влияют на поведение силовой установки машины. Как отмечают эксперты, в первую очередь на поведение автомобиля влияет несвоевременное обслуживание. И не стоит забывать, что повреждение деталей двигателя оборачивается для автовладельца чаще всего дорогостоящим ремонтом или заменой компонентов.

Кроме того, немаловажную роль играет качество топлива, использующееся в работе мотора. Здесь действует простое правило: для того, чтобы двигатель работал по заявленным параметрам мощности, для его заправки необходимо использовать тип топливо, рекомендованный автопроизводителем. Кроме того, это топливо должно быть чистым и соответствовать всем нормам. 

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Но топливная смесь состоит не только из бензина или дизеля. В нее входит также воздух, который так же влияет на показатель мощности. От его чистоты зависит многое, потому рекомендуется своевременоо менять воздушные фильтры.

Кислородный датчик — важный элемент системы дожига отработанный газов. Для работоспособности этого компонента качество топлива становится критичным условием. Если долгое время автомобиль работает на некачественном «горючем», катализатор загрязняется продуктами сгорания топлива и повреждается. В свою очередь, в блок управления начинают поступать неверные данные о топливо-воздушной смесе, которая корректируется электроникой. Мощность двигателя может упасть из-за того, что топливный насос засорился или, например, забились форсунки впрыска топлива.

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Автомобили, Авто, Мощность, Почему автомобиль со временем теряет мощность.
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