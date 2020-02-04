Индийский автосалон: Renault готовит представить несколько автомобилей

Старт выставки запланирован уже на 7 февраля.

На крупнейшем Индийском автосалоне Renault планирует презентовать сразу 12 моделей, также будет организовано специальное место только для электромобилей.

В числе моделей, которые планирует показать Renault, помимо уже существующих на местном рынке, будут показаны несколько новинок.

По имеющейся информации, Renault представит различные электромобили, в том числе серийные модели и концептуальные автомобили.

В списке электрических новинок значится гоночный концепт-кар F1, а также Renault K-ZE, который базируется на обновленном хетчбэке Kwid.