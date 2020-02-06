Новый Kia Sorento дебютирует на Женевском автосалоне

Отметим, что дебют модели состоится в рамках автосалона в Женеве.

Kia только что опубликовала тизер своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Если судить по тизеру, то новинка получит ряд стилистических решений от успешного Telluride.

Как бы то ни было, ясно, что Sorento будет более угловатым, чем раньше, и что его так называемая решетка радиатора "тигриный нос" будет более выраженной и чуть более квадратной, чем раньше.

Кроме того, автомобиль получит более острые и агрессивные дневные ходовые огни и установленный на крышке бегажника спойлер. В настоящее время неизвестно, будет ли этот спойлер ограничен спортивной отделкой SX или будет доступен на всех модификациях.

Ясно, что стиль поможет ему выделиться, но Sorento больше всего нуждается в более збитой управляемости. Во время тестов предыдущей генерации модели многим не понравилось его рулевое управление и слабая динамика.

Не исключено, что новая модель будет предлагать на рынке США четырехцилиндровые двигатели нового поколения с турбонаддувом, а также гибридные или сменные гибридные варианты.

Не исключено, что бензиновый ряд будет включать в себя безнаддувный 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор, 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом и 2,5-литровый с турбонаддувом.

Турбодизельные варианты будут 2,0- и 2,2-литровыми. Ожидаются также гибридные и подключаемые гибридные версии.