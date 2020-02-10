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Понедельник, 10.02.2020
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Появились первые изображения Volkswagen ID.1

Появились первые изображения Volkswagen ID.1
12:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В этом году Volkswagen продемонстрирует концептуальную версию компактного новичка, но дизайнеры уже представили свою видимость автомобиля.

Различные бренды недавно объявили, что они считают экономически невыгодным для себя развитие сегмента традиционных компактных автомобилей.

Нельзя сказать, что А-сегмент, в котором успешно продаются такие автомобили как Peugeot 108 или Toyota Aygo, находится под угрозой исчезновения.

Переход к электрической мобильности сыграет главную роль в выживании самых маленьких автомобилей. Volkswagen ID.1 является одним из будущих героев в этой области. 

Хотя Volkswagen уже предлагает компактные электромобили e-Up и e-Golf, это всего лишь промежуточный этап. В ближайшие годы Volkswagen развернет свое «наступательное электрическое движение» с лейблом ID. В отличие от e-Up и e-Golf, эти модели действительно разработаны с нуля.

Первым выступит ID.3 как электрическая альтернатива Volkswagen все еще успешному Golf, за ним появится электрический кроссовер. Кроме того, Volkswagen уже показал преемника полностью электрического универсала, который должен заменить Golf Variant. Последняя новинка — компактный EV, который Volkswagen анонсировал в преддверии Рождества. Скорее всего, это будет ID.1. 

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В основном, это преемник e-Up, с необходимыми идентификационными характеристиками, которые обеспечивают явно менее традиционный внешний вид. Как и другие модели ID, ID.1 также построен на платформе Volkswagens MEB.

Примечательно, что ID.1 не полностью соответствует модели Up с точки зрения размеров, поскольку становится немного больше. Эксперты полагают, что по внешним размерам ID.1 будет находиться между Up и Polo. Volkswagen намекает на интерьер, подобный кроссоверу T-Cross. По предварительной информации, запас хода ID.1 составляет от 250 до 300 километров.

Это, конечно, оценки, основанные на текущих публикациях, поэтому не удивительно, если он будет еще больше.

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Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Volkswagen ID.1.
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