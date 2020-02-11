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Рассекречена моторная линейка нового Kia Sorento

Рассекречена моторная линейка нового Kia Sorento
15:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Самые экологически чистые версии будут использовать солнечную батарею на крыше, которая дебютировала на моделях Sonata и K5 Hybrid.

В Сети уже опубликован полный список двигателей для нового внедорожника KIA Sorento, который дебютирует на автосалоне в Женеве 3 марта 2020 года.

Согласно последней просочившейся информации из листа KMC Sorento MQ4 Excel, Sorento 2021 модельного года будет иметь гибридные и сменные гибридные варианты, которые, как и предстоящий гибрид Santa Fe, будут использовать сочетание 1,6-литрового турбодвигателя и электромотора с двумя типами батарей общей мощностью 220 л.с.

Моторная гамма Kia Sorento четвертого поколения будет представлена шестью 6 двигателями в зависимости от рынка. Из бензиновых вариантов будут доступны 2,5-литровый безнаддувный двигатель GDi первого уровня, а также 2,0- и 2,5-литровый T-GDi с 6- или 8-скоростоной автоматической трансмиссией на выбор. 

Что касается дизельных агрегатов, то тут KIA приготовила 2,2-литровые R-образные моторы. В Южной Корее это будет 2,5-литровый Turbo и 2,2-литровый дизель, а в США — 2,5-литровый NA, 2,0- и 2,5-литровый Turbo.

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По предварительной информации, европейская линейка будет использовать прежний дизель совместно с доступными гибридными установками. В качестве трансмиссии к дизельным моторам впервые будет выступать 8-ступенчатый DCT.

Таким образом, некоторые KIA Sorento получат приставку Hybrid и Plug-in Hybrid и по-прежнему будут предлагаться в 5- и 7-местной компоновке салона.

Как мы видели в предыдущих сериях шпионских фотоснимков, внутри новый Sorento получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма и многое другое.

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Автомобили, Авто, Kia Sorento, Новинки авто, Линейка нового Kia Sorento.
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