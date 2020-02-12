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Спецверсия Sahara Horizon появилась у Toyota Land Cruiser

Спецверсия Sahara Horizon появилась у Toyota Land Cruiser
12:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Внедорожник имеет ряд уникальных элементов экстерьера, которые отличают его от классического исполнения.

Японская компания выпустила ограниченную версию Land Cruiser в Австралии под названием Land Cruiser Sahara Horizon.

На основе линейки LC200 Sahara новая Toyota Land Cruiser в версии Sahara Horizon доступна в ограниченном количестве - всего 400 единиц, каждая по цене 129 090 австралийских долларов, что соответствует 86 335 долларам США по текущему обменному курсу, за исключением дорожных расходов и других сборов.

Так, лимитированная серия получила уникальную решетку радиатора с темной отделкой, затемненные фары и "противотуманки".

Кроме того изменения произошли и в салоне. Кожаная отделка сидений получила специальную строчкой и тиснение "Land Cruiser" на спинке.

Также отметим кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальную прошивку дверной карты, черную обивку потолка с хромированными вставками, и значок Horizon, а также логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открывании дверей.

Land Cruiser Sahara Horizon также получил светодиодные фонари, 18-дюймовые легкосплавные диски, люк в крыше, 4-зонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и вентиляцией с регулировкой мощности, аудиосистему премиум-класса, спутниковую навигацию и другие опции, наряду с пакетом помощи безопасности Toyota Sense.

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"История Toyota в Австралии началась с того, что в 1958 году в страну были привезены оригинальные Land Cruisers для работы над Гидро-схемой Snowy Mountains, и с тех пор Land Cruiser играет важную роль в жизни людей по всей стране от кустарника до пляжа.

Эта новая специальная модель Horizon предлагает клиентам Land Cruiser стильную и более выразительную визуальную привлекательность в автомобиле, который остается таким же способным и компетентным на дороге и вне ее, где бы они ни путешествовали", - сказал Тойота, вице-президент по продажам и маркетингу, Шон Хэнли.

Приводит в действие новый Land Cruiser Sahara Horizon 4,5-литровый турбодизель V8, который развивает 272 л.с. и 650Нм крутящего момента. Совместно с агрегатом работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с низким передаточным числом и система полного привода.

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Автомобили, Авто, Toyota Land Cruiser, Новинки авто, Sahara Horizon.
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