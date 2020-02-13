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Каким будет компактный электромобиль для бизнеса

Каким будет компактный электромобиль для бизнеса
09:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Модели отличаются высокой эффективностью и экологичностью, а также могут подключаться к платформе облачных сервисов OneConnectSM.

Две полностью готовых к производству модели компактных электромобилей для бизнеса (eCUV ) представили корпорация Panasonic и калифорнийский стартап Tropos Motors.

Компактная пожарная машина и автомобиль-холодильник предназначены для небольших компаний, оказывающих различные услуги на "последней миле", коммерческих автопарков, коммунальных служб и многих других. 

Компактная подключенная пожарная машина обладает функционалом своего полноразмерного аналога, но стоит при этом в 10 раз меньше (стоимость стандартной пожарной машины может достигать 500 тыс. долларов). Модель оборудована защищенным планшетом TOUGHBOOK FZ-G1 для навигации, получения и отслеживания информации о чрезвычайных ситуациях и связи с оператором. Относительно миниатюрные размеры позволят эффективно использовать этот электромобиль даже в очень ограниченных пространствах, куда не смогут проехать крупные машины.

Компактный подключенный автомобиль-рефрижератор оборудован восемью камерами Hussmann (компания-разработчик входит в группу Panasonic), которые благодаря особой вакуумной термоизоляции удерживают холод в 13 раз эффективнее обычных полиуретановых контейнеров для заморозки. Ящики пригодны к переработке и вторичному использованию, а также не требуют дополнительного охлаждения, что повышает экологичность решения и снижает расход аккумуляторов. 

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Panasonic’s OneConnectSM — глобальная облачная платформа, позволяющая отслеживать и своевременно информировать водителей и владельцев автопарка о необходимости технического обслуживания транспорта, а также предоставляющая аналитику об использовании автомобилей. По прогнозам Statista, к 2023 в мире будет насчитываться около 342 млн подключенных транспортных средств. Данные, получаемые от OneConnectSM, могут использоваться для создания алгоритмов, повышающих эффективность автомобильных аккумуляторов и ключевых компонентов.

Сотрудничество Panasonic и Tropos Motors началось в мае 2019 года. Японская компания использует в проекте собственные наработки в области энергетики и IoT ("умного" подключаемого транспорта). Tropos Motors задействует платформу Tropos Motors ABLE — для электромобилей-универсалов, сочетающих высокую грузоподъемность и возможности буксировки с экологичностью.

Компактный электротранспорт получает все большее распространение в бизнесе, поскольку в некоторых случаях он гораздо лучше подходит для решения конкретных задач, чем дизельные аналоги. При этом небольшие электрокары выигрывают по цене, низким расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивая ускоренный возврат инвестиций.

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Электромобиль, Автомобили, Авто, Новинки авто, Электрический автомобиль.
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