Toyota C-HR может получить высокопроизводительную версию GR

Его мощность составляет 257 или 268 лошадиных сил в зависимости от страны, где продается автомобиль.

После недавнего появления слухов о том, что ребята из спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing работают над более мощной версией седана Corolla, начали появляться сообщениям о том, что подобная версия может быть представлена и для кроссовера C-HR.

Зарубежное издание Auto Express впервые сообщил о подобных слухах, хотя и не сказал, откуда появилась эта информация.

Если это действительно правда, кроссовер C-HR GR может стать второй высокопроизводительной моделью японской компании, выпущенной до 2023 года.

Издание предполагает, что C-HR будет использовать модернизированную версию 1,6-литрового трехцилиндрового двигателя с турбонаддувом от компактного хэтчбека Toyota Yaris.

"Высокопоставленный руководитель Gazoo Racing" сказал Auto Express, что этот двигатель можно использовать в широком диапазоне применений с различными выходными характеристиками.

Кроссовер GR C-HR может стать последней версией для первого поколения одного из самых забавных кроссоверов на рынке, или это может быть стартовая модель для второго поколения, которое дебютирует в 2021 году. В любом случае, это новинка получит платформу Toyota TNGA, которая лежит в основе почти всех современных моделей Toyota.

Также, как высокопроизводительный GR Corolla будет конкурировать с Ford Focus ST и Hyundai i30N, кроссовер CR C-HR будет противостоять американскому Ford Puma в "заряженной" версии ST, немецкому VW T-Roc R и другим подобных авто.

Toyota заявила, что серьезно относится к производительности своих автомобилей, поскольку она превращается в бренд, более привлекательный для молодых покупателей.

Это не значит, что мы увидим множество новых мощных спортивных автомобилей от японского автопроизводителя в ближайшем будущем.