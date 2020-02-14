Дизельный скандал: в Германии не достигли мирового соглашения с Volkswagen

Переговоры по мировому соглашению между Volkswagen и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии завершились провалом.

Volkswagen не достиг мирового соглашения в рамках дизельного скандала, но не отказывается от выплаты компенсации владельцам дизельных автомобилей в Германии.

Об этом сообщает DW.

"Переговоры относительно мирового соглашения в рамках дизельного скандала между немецким автомобильным концерном Volkswagen AG (VW) и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) в пятницу, 14 февраля, завершились провалом. Однако автогигант обещает напрямую выплатить компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями, подвергшимся манипуляциям", - говорится в сообщении.

VW обвинил в провале мирового соглашения адвокатов истцов, добивающихся компенсации по делу о манипуляции данными относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Организация, представляющая потребителей, возложила вину на Volkswagen.

По утверждению защитников потребителей, в VW отказались создавать прозрачную систему компенсационных выплат.

Вместо этого Volkswagen заявил, что представители истцов потребовали одноразовый адвокатский гонорар в 50 миллионов евро, но никак не обосновали эту сумму.

При этом стороны уже договорились об общей компенсацию в размере 830 миллионов евро. Каждый владелец дизельного автомобиля VW с двигателем, подвергщимся манипуляциям, получит от 1800 до 2100 евро - в зависимости от общего количества признанных исков.

Автоконцерн после внеочередного заседания правления после провала переговоров объявил, что сохраняет намерение выплатить компенсацию покупателям в заявленном объеме.

Как известно, дело о компенсации клиентам VW, пострадавшим от дизельного скандала, рассматривается в Высшем земельном суде Брауншвейга с сентября 2019 года. Истцы доказывают, что концерн сознательно ввел в заблуждение покупателей 11 миллионов автомобилей, проданных по всему миру. В сентябре 2015 года автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Автоконцерну в Германии ранее уже был назначен штраф в миллиард евро по делу о манипуляции данными о выбросах дизельных двигателей. В США VW заплатил за это дело 18 миллиардов долларов штрафов и компенсаций, концерн вынужден был отозвать свои дизельные автомобили с американского рынка для устранения технических фальсификаций. В Австралии сумма компенсаций 57 тысячам австралийских потребителей составила почти 80 миллионов евро. Обвинение VW выдвинули также в Канаде и Великобритании.