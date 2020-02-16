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Porsche планирует выпустить бюджетный спорткар

Porsche планирует выпустить бюджетный спорткар
06:32 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Porsche рассматривает возможность выпуска нового недорогого спорткара.

Планами по созданию современного аналога среднемоторного Porsche 914, выпускавшегося в 1969-1976 годах, шеф-дизайнер марки Михаэль Мауэр поделился в статье, опубликованной на официальном сайте компании.

Оригинальный «914» был разработан совместно с Volkswagen и выпущен тиражом в 119 тысяч единиц. Большая часть из них была укомплектована четырехцилиндровыми моторами мощностью всего 80-101 л.с. Современная версия Porsche 914 может быть, как полностью «механическим» автомобилем с минимальным набором электроники, так и аналогом таких моделей, Audi TT RS или Volkswagen Golf R32. Вокруг этих двух вариантов не первый год ведется дискуссия в руководстве компании. Сам Мауэра поддерживает первый вариант, но более востребованным на рынке может оказать второй.

Работа над проектом уже началась, но на рынке дешевый Porsche появится не раньше чем через несколько лет. Да и только при условии, что проект не закроют на полпути. На данный момент самый доступный автомобиль марки - купе Porsche 718 Cayman. В Украине минимальный ценник «двухдверки» с 300-сильным мотором составляет почти 1.8 млн грн.

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Porsche, Спорткар, Бюджетник, Porsche 914.
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