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Subaru раскрыла гибридную версию Impreza e-Boxer (Фото)

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Subaru раскрыла гибридную версию Impreza e-Boxer (Фото)
17:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Гибрид Impreza e-Boxer японская компания представила на мероприятии в северной Финляндии.

Хэтчбек делит свой бензиново-электрический мотор с недавно выпущенными моделями внедорожников XV e-Boxer и Forester e-Boxer.

Его введение является частью незначительного фейслифтинга Impreza, который включает в себя переработанные фары и задние фонари (которые теперь имеют невидимую панель в центре), новые бамперы и легкосплавные колесные диски с десятью спицами.

Системы безопасности автомобиля также были модернизированы: наряду с существующей системой камер Eyesight, обращенной вперед, Impreza получает низко установленную фронтальную камеру для наблюдения за перегруженными развязками и автоматического экстренного торможения при движении задним ходом.

Что касается технических характеристик, силовая установка не отличается от XV и Forester. Она использует тот же 148-сильный четырехцилиндровый бензиновый двигатель и электродвигатель мощностью 12,3 кВт.

В отличие от прежнего 1,6-литрового бензинового мотора Impreza, новый e-Boxer получает трансмиссию, которая позволяет водителю выбирать шесть заданных "фиксированных" соотношений в вариаторе CVT. Это Subaru, и, само собой разумеется, она оснащена симметричной системой полного привода.

Поскольку Impreza становится третьим гибридом в линейке Subaru, это является чем-то вроде заявкой японской компании на европейский рынок. Несмотря на то, что в США гораздо больше покупателей, чем на этой стороне Атлантики (только 32 299 европейцев купили Subaru в 2019 году), Subaru заявляет, что не намерена выходить из сложного рынка в ближайшие несколько лет.

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"У нас есть новое направление для бренда в Европе. Если честно, мы слишком долго опирались на нашу репутацию. Мы находимся в процессе доставки продукта в Европу, что позволит нам остаться в Европе. Мы считаем, что мы способны выдержать бурю предстоящего законодательства о выбросах. В Subaru быть нейтральным по отношению к выбросам углерода - это не просто цель, это результат. Это не амбиции; это просто имеет смысл для бизнеса", - заявил в своем интервью генеральный директор по продажам и маркетингу европейского подразделения Subaru Дэвид Делло Стритто.

Глобальный план Subaru предусматривает сокращение общих выбросов CO2 на 20 000 тонн в год, что приведет к сокращению корпоративного CO2 на 90% к 2050 году. Тем временем компания также попытается снизить выбросы своих автомобилей; в настоящее время она работает над совместно выпускаемым с Toyota аккумуляторно-электрическим кроссовером.

Производство праворульных автомобилей в Великобритании начнется в марте, а первые поставки начнутся через пару месяцев.

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Subaru, Гибридная версия, Subaru Impreza e-Boxer, Impreza e-Boxer, Дэвид Делло Стритто.
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