Mercedes-Benz рассказал подробности о новом AMG GLE 63 Coupe

Немецкий производитель подготовил для клиентов ночной пакет, который будет подчеркивать агрессивную внешность новинки.

Речь идет о моделях Mercedes-AMG GLE 63 Coupe 4Matic + и GLE Coupe 63 S Coupe 4Matic +. Внешность обеих моделей получилась схожей, отличаются они некоторыми оригинальными частями.

Отметим фирменную решетку радиатора Panamericana, агрессивные воздухозаборники и очень мощный передний бампер.

Дизайнеры также изменили конструкцию передних фар – они увеличились в размерах и еще больше соответствуют внешнему виду авто.

Базовая модификация AMG GLE 63 Coupe получает колесные диски с диаметром 21 дюйм, а модель с индексом S оснастили оригинальными 22-дюймовыми колесами.

В этот пакет входят тонированные стекла, передний сплиттер черного цвета, глянцевые выхлопные трубы, а также другие элементы кузова с черным акцентом.

Главное отличие между двумя версиями заключается в силовой установке. Варианту AMG GLE 63 Coupe полагается 4,0-литровый двигатель V8 с отдачей 563 л.с., а и GLE Coupe 63 S получает более мощный 603-сильный мотор.

Оба двигателя имеют гибридную составляющую в виде 21-силного стартер-генератора. Работать силовые установки будут с 9-ступенчатой АКПП с несколькими режимами вождения и фирменной системой полного привода AMG Performance 4Matic + с переменным распределением крутящего момента.

Такие характеристики позволяют базовой версии набирать первые 100 км/ч за 4 секунды, а более мощная модификация способна сделать это за 3,8 секунды.

Также в немецкой компании подготовили несколько режимов работы подвески для разных условий, а также задний дифференциал с электронным управлением для предотвращения скольжения в поворотах.