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Компания BMW показала новый 330e Touring с полным приводом

Компания BMW показала новый 330e Touring с полным приводом
15:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Универсал 330e Tourig с полным приводом является одним из представителей гибридной линейки BMW.

Новый BMW 330e Touring будет доступен для заказа уже эти летом.

Универсал получил ту же бензиново-электрическую установку, что седан, в которую вошли 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 181 л.с. с электромотор с отдачей в 67 л.с., встроенным в коробку передач.

Отметим, что в режиме Sport электрический двигатель выдает 111 л.с. лошадиных сил, что дает 330e максимальную суммарную производительность в 289 л.с.. BMW утверждает, что этого достаточно, чтобы разогнать Touring с нуля до сотни за 6,1 секунды, а максимальная скорость составит 219 км/ч.

Обе версии 330e теперь могут иметь полный привод в качестве альтернативы обычному заднему приводу. Модели xDrive могут определить, сколько мощности необходимо отправить на каждую ось, в зависимости от ситуации.

В компании отмечают, что новинка обеспечивает "максимальную тягу и устойчивость при движении при любых дорожных и погодных условиях".

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Как и седан 330e, 330e Touring может работать на одной электрической энергии на скоростях до 106 км/ч в гибридном режиме или на скорости до 140 км/ч, когда активирован режим eDrive. Его ионно-литиевая батарея мощностью 12 кВт/ч обеспечивает запас хода в 34 километра.

Официально 330e Touring имеет расход топлива не более 2 литров на 100 км пути - хотя при реальном использовании можно ожидать цифру около 4,7 литров, а выбросы CO2 составляют 32–37 г/км. BMW заявляет, что время зарядки составляет 3,4 часа от зарядного устройства мощностью 7,4 кВт.

Стандартное оснащение 330e Touring включает в себя функцию предварительного кондиционирования, помощь при парковке, голосовое управление, спутниковую навигацию и совместимость со смартфонами.

Дополнительный пакет M Sport предлагает адаптивную спортивную подвеску, переменные настройки рулевого управления и повышенные тормоза.

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