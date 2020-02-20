Hyundai показала новый хэтчбек i20

Предполагалось, что дебют совершенно нового i20 состоится в рамках Женевского автосалона только 3 марта.

Компактная пятидверка помимо эмоциональной внешности и обилия мультимедийных штучек получила еще и множество систем безопасности.

Однако в Hyundai решили полностью рассекретить новинку уже сейчас: возможно, онлайн-премьеру спровоцировала недавняя утечка официальных фотографий хетчбэка.

Соответственно, внешность i20 сюрпризом не стала. Пятидверка обзавелась новым силуэтом, рельефной решеткой радиатора (не правда ли, она заставляет вспомнить обновленный "Солярис"?), светодиодной оптикой, измененной схемой остекления (компактные "окошки" перед задними стойками подчеркнуты хромированным росчерком) четырьмя новыми цветами для кузова и одним для крыши, и тому подобное. При этом габариты модели почти не изменились: чуть ниже стала крыша, на 30 мм увеличилась ширина, на 5 мм выросла длина и на 10 мм – колесная база.

Тем не менее, Hyundai обещает более просторный салон и более вместительный багажник: грузовому отсеку откуда-то раздобыли лишние 25 литров объема, и теперь в него поместится до 351 литра поклажи. А еще пятидверка стала на 4% легче своей предшественницы.

Интерьер пережил инъекцию весьма солидной дозы "цифровизации". Теперь у Hyundai i20 имеются 10,25-дюймовая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы аналогичного размера (правда, в более дешевых комплектациях он будет иметь диагональ всего 8 дюймов), система научилась поддерживать функции Apple CarPlay и Android Auto без проводов, а на некоторых рынках Hyundai предложит широкий набор "подключенных" сервисов. Кроме того, в список оборудования вошли беспроводная зарядка для гаджетов и акустика Bose из 8 динамиков.

Особо в Hyundai гордятся фирменным комплексом безопасности SmartSense, делая упор на то, что целый ряд его систем не имеет аналогов у других европейских представителей В-класса. В комплекс вошли, к примеру, взаимодействующий с бортовой навигацией адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, парковочный ассистент, система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов и велосипедистов и так далее.

Моторная гамма также претерпела заметные изменения. Топовый турбомотор объемом 1,0 л развивает 100 или 120 л.с., но впервые его можно скомпоновать с 48-вольтовой электрической "надстройкой", превратив i20 в "умеренный гибрид". Предлагаемые коробки передач – семиступенчатый робот или "умная" шестиступенчатая механика iMT. Для негибридных версий доступна и обычная механическая коробка.

Базовым мотором станет 1,2-литровый атмосферник на 84 л.с., работать которому предстоит с безальтернативной 5-ступенчатой механикой. О ценах и датах продаж в Hyundai пока не говорят, по всей видимости, приберегая эту информацию до официальной "живой" премьеры третьего поколения одной из самых успешных своих моделей. Возможно, там же расскажут и о планах по расширению семейства: i20 рано или поздно обзаведется "заряженной" модификацией с литерой N.